Liège Maintien temporaire des emplois et perspective d’une relance "durable"…

L’annonce a été faite ce mercredi matin : le tribunal de l’entreprise de Liège a prononcé la mise en liquidation de Liberty Steel, qui possède les deux lignes de galvanisation 4 et 5 de Flémalle ainsi que l’usine de fer-blanc et la décaperie de Tilleur. Une nouvelle qui concerne près de 700 travailleurs mais qui ne serait pas si mauvaise doit-on comprendre, tant la situation dans laquelle se trouvait actuellement l’entreprise était chaotique. Le tribunal a ainsi désigné un trio de liquidateurs qui aura pour rôle de dresser un état des lieux et de chercher des repreneurs.. Pour le syndicat chrétien (CSC), la Région doit respecter ses promesses et garder des parts dans l’entreprise… en outre, le nom d’ArcelorMittal pourrait aussi revenir sur la table. La décision de ce mercredi a, en tout cas, le mérite de "stabiliser temporairement la situation", explique Jordan Atanasov, pour la CSC Météa.

Mieux qu’une faillite

Comme le confirme le syndicaliste en effet, "tous les éléments nous conduisaient vers un dépôt de bilan et une faillite. Or, cela aurait conduit à des licenciements sans indemnités" ; avec comme conséquence une perte financière pour les travailleurs et, sans doute, une paralysie de l’outil.

"Dans le cas présent, le trio de repreneurs peut poursuivre l’activité", la liquidation devant amener à une reprise des activités. "La Région est en tout cas prête à réaliser un portage, c’est la promesse faite dans nos réunions". L’emploi des 700 travailleurs présents sur les sites liégeois n’est pour l’instant pas menacé. À noter que lors de la première procédure, le nombre de travailleurs était de 750 mais, entre-temps, ils sont une soixantaine à avoir quitté le navire.

Un projet durable