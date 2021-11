La nouvelle est tombée il y a moins de deux jours à la prison de Marneffe (Burdinne) et a été confirmée par un bref courrier diffusé en interne par la direction : le centre pénitentiaire est aujourd’hui placé en confinement en raison d’un certain nombre d’infections au Covid-19… La mesure a été prise afin de maîtriser l’épidémie interne et d’éviter la propagation du virus. Selon nos informations, près de 40 % des détenus sont touchés, la situation serait délicate…

Ici, ce sont près de 140 détenus qui sont incarcérés ; ceux-ci sont généralement en fin de peine. Le régime en vigueur est en effet "ouvert" pour ces condamnés. Les détenus peuvent suivre une formation et travailler pour préparer de la sorte leur future libération.

Vu la situation sanitaire toutefois, pour eux,