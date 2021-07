Lorian, 18 ans, et ses amis ont sauvé pas moins de six personnes qui se trouvaient en mauvaise posture, prisonniers de leurs maisons dangereusement entourées par les flots de la Vesdre. "Tout a commencé quand on a vu les pompiers qui ne bougeaient pas trop", explique Lorian. "On a entendu des gens qui criaient à l’aide. Malgré les avertissements des pompiers, avec Jordan, on a pris le risque d’aller sur le toit."

Lorian avait constaté que des maisons étaient emportées par les flots avec peut-être des habitants dedans.