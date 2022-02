Ce dimanche, des policiers se sont rendus au domicile d'un Liégeois dans le cadre d'une perquisition ordonnée à la suite de faits de violences intrafamiliales. Sur place, les policiers ont découvert une culture de cannabis. Selon le magistrat de garde au parquet de Liège, il y avait des pots contenant des plantes tandis que d'autres ne contenaient que du terreau... La quantité était néanmoins suffisante pour justifier le transfert du dossier à un juge d'instruction.

Et cela était d'autant plus justifié que l'individu était déjà connu des services de police. Selon le magistrat, cet homme d'une cinquantaine d'années présente des antécédents en matière de produits stupéfiants et de violences.

Le dossier a donc été mis à l'instruction tandis que l'individu, au moment d'écrire ces lignes, n'avait pas été interpellé.