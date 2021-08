Vincent, un Liégeois âgé de 18 ans, a bénéficié d’une suspension probatoire du prononcé devant le tribunal correctionnel de Liège pour s’être rebellé envers des policiers et avoir commis des vols avec violence d’objets appartenant à des amis.

En réalité, à chaque fois que le jeune homme boit de l’alcool, il cumule en plus la consommation de drogue. Un cocktail détonnant qui le rend complètement incontrôlable… Le problème, c’est qu’il s’est plusieurs fois fait remarquer, notamment lors de ses venues du côté d’Aywaille, où vit sa famille.

Il est bien connu des services de police de la zone Secova. En effet, lors de chaque intervention, il crache sur les policiers, les insulte et leur porte des coups… Il devait répondre de faits qu’il avait commis les 18 février, et 17 et 19 mai derniers…

Lors de la dernière scène dont il s’est rendu coupable, il a été arrêté après avoir défoncé la porte du logement d’une famille d’amis. Il s’était déjà rendu sur place deux jours plus tôt pour y voler un GSM. Le 19 mai dernier, il a une nouvelle fois terrorisé la famille. Il a jeté le GSM volé au visage de l’occupant des lieux. Il a également cassé une table. La famille, dont deux enfants en bas âge, était terrorisée.

La mère de famille a dû se réfugier avec ses enfants dans la salle de bains. Lorsque la police est intervenue, la famille était complètement sous le choc. Quant à Vincent, il était endormi, complètement ivre, dans les escaliers de l’immeuble… "Je ne me souviens de rien du tout, mais j’étais là quand la police est arrivée, donc je crois que c’est malheureusement ce qu’il s’est passé", a déclaré le prévenu lors de la première audience. "Je bois depuis que j’ai 14-15 ans."