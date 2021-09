Les témoins de moralité de la victime ont été entendus mercredi matin devant la cour d'assises de Liège, au procès d'Ahmed Freha et de Fethi Rezzioui, accusés d'avoir commis le meurtre de Luc Verheyen. La victime a été décrite comme un homme qui était toujours souriant et positif. Ahmed Freha et Fethi Rezzioui, deux Algériens âgés de 38 et 39 ans, sont accusés d'avoir commis un vol au préjudice de Luc Verheyen et d'avoir commis un meurtre pour faciliter ce vol ou en assurer l'impunité. Luc Verheyen (45 ans) avait été tué de cinq coups de couteau le 11 octobre 2009 à son domicile de Grâce-Hollogne.

Luc Verheyen était employé de la Clinique de l'Espérance à Montegnée, où il travaillait au service de stérilisation. Il était le seul homme employé dans son service. Ses collègues ont décrit un homme qui avait toujours le sourire et qui adorait sa fille. "Il vivait pour elle et il adorait la vie. Malgré ses petits moyens financiers, il avait un grand cœur. C'était un battant extraordinaire, un homme extrêmement positif dans la vie. Je n'ai jamais vu quelque chose de mauvais en lui", a indiqué une collègue.

Un ex-compagnon de Luc Verheyen l'a décrit comme un homme jovial qui était toujours de bonne humeur. Il était fidèle dans ses relations sentimentales. "Il était bien dans sa tête, bien dans sa peau et il aimait la vie", a insisté ce témoin.

Luc Verheyen ne cachait pas son homosexualité. Il était en couple avec un homme mais, la veille des faits, il avait été impliqué dans une dispute avec ce compagnon. Il s'était alors rendu dans la discothèque-cabaret "La Mama Roma", un établissement fréquenté notamment par le milieu homosexuel.

Le barman de cet établissement s'est souvenu de la présence de Luc Verheyen durant la nuit qui a précédé immédiatement les faits. Il dansait et se montrait amical avec deux autres clients. Il avait quitté l'établissement vers 04h35, sous l'influence de la boisson, mais loin d'être ivre ou de tenir des propos incohérents. Luc Verheyen était connu de manière positive dans cet établissement.

Les jurés ont aussi pu entendre le témoignage d'un homme qui fréquentait une asbl berbère de Bressoux, où il avait acheté le GSM volé à la victime. Ce GSM avait été revendu par deux hommes, qui proposaient la revente de matériel électronique. Ce témoin avait identifié Fethi Rezzioui sur un panel photographique. Il s'était par contre montré plus modéré sur l'identification d'Ahmed Freha.