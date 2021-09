Le médecin légiste entendu mercredi devant la cour d'assises de Liège a confirmé que Luc Verheyen a été tué de cinq coups de couteau portés dans la région thoracique et abdominale. La victime est décédée à la suite d'une tamponnade cardiaque, causée par un des coups qui a atteint le cœur. Ahmed Freha et Fethi Rezzioui, deux Algériens âgés de 38 et 39 ans, sont accusés d'avoir commis un vol au préjudice de Luc Verheyen et d'avoir commis un meurtre pour faciliter ce vol ou en assurer l'impunité. Luc Verheyen (45 ans) avait été tué de cinq coups de couteau le 11 octobre 2009 à son domicile de Grâce-Hollogne.

Après avoir réalisé l'autopsie de la victime, le médecin légiste Philippe Boxho a déterminé que le décès de la victime est survenu à la suite d'une tamponnade cardiaque. Luc Verheyen a été atteint par cinq coups de couteau portés en région thoracique et abdominale.

Selon l'expert, les plaies relevées sur la victime sont larges et profondes. Parmi les coups les plus importants, un coup a traversé les côtes pour atteindre un poumon tandis qu'un autre a ouvert l'abdomen pour atteindre le foie. Cela a provoqué une éviscération. Un autre coup encore a traversé le cœur et causé le décès de Luc Verheyen. Le corps de Luc Verheyen présentait aussi six lésions de défense au bras, au coude et à une main.

Le médecin légiste a ajouté que l'orientation des lésions laisse penser que quatre des coups de couteau ont été donnés en succession. Selon l'analyse réalisée par le Dr Boxho, le décès de Luc Verheyen a été rapide.

Un expert en toxicologie avait été mandaté lors de l'enquête. Le rapport dressé a montré que Luc Verheyen présentait une alcoolémie de 1,99 gramme par litre de sang et les traces d'une consommation de médicaments.

Le psychiatre qui avait expertisé l'accusé Ahmed Freha a déterminé qu'il est responsable de ses actes, avec un fonctionnement intellectuel qui se situe dans la moyenne de sa tranche d'âge. Il ne présente pas de trouble de la personnalité et ne souffre pas de maladie mentale. Le psychologue a pour sa part mis en évidence une personnalité immature et une impulsivité émotionnelle.

Les plaidoiries des avocats et le réquisitoire de l'avocat général auront lieu jeudi. La délibération sur la culpabilité des deux accusés aura lieu vendredi matin.