Luminus a érigé en 2021 la toute première éolienne du parc d’activités économiques des Hauts-Sarts, à Herstal, sur le terrain de la société informatique NRB. Cette réalisation est à mettre au crédit de la société Demainvest (partenariat Luminus 51 % et Sogepa 49 %) dont le but est d’accompagner les entreprises dans leur transition énergétique.



D’une capacité maximale de 2,99 MW et d’une hauteur totale de 185 mètres, l’éolienne de NRB produit désormais 7.322 MWh chaque année. L’énergie produite sera autoconsommée à 90 % par NRB, les 10 % restants seront redirigés vers le réseau. L’installation de cette éolienne de type Enercon E115 permettra à NRB d’économiser 3.097 tonnes de CO2 chaque année et de couvrir au moins 50 % des besoins électriques du site NRB Herstal.

« L'installation de cette éolienne est une étape majeure dans la démarche de réduction de notre empreinte carbone, entamée depuis plusieurs années », a expliqué Pascal Laffineur, Chief Executive Officer de NRB, lors de la soirée d'inauguration ce mardi. « En tant que l'un des principaux prestataires de services informatiques du pays, nous sommes très fiers d’accueillir sur notre terrain la première éolienne de cette taille en Wallonie, qui couvrira 50 % de nos besoins électriques. Elle constitue donc un grand pas en avant vers une offre « green IT » ».

« Herstal et son parc d’activité économique accueillent une multitude d’entreprises dont certaines, comme NRB, incarnent des fleurons wallons reconnus au niveau international. Face à l’urgence climatique et à l’augmentation des couts énergétiques, l’arrivée d’une première éolienne dans les Hauts-Sarts augure de nouveaux développements de projets d’énergies renouvelables à brève échéance », a indiqué Frédéric Daerden, bourgmestre en titre d’Herstal et Vice-Président et ministre du Budget, de la Fonction Publique, de l’égalité des chances de la Fédération Wallonie Bruxelles.

« Dans un contexte de relance économique de grande ampleur, la transition énergétique est une dimension incontournable d’un modèle de société plus résiliente dont nous devons favoriser le développement », a souligné le ministre wallon du Climat et de l’Energie, Philippe Henry. « NRB est un très bel exemple d’une approche transversale alliant écologie et économie ».

Un projet vert porté par les collaborateurs de NRB

L'idée remonte à 2017. La réalisation du projet aura pris 5 ans. « Après les demandes de permis et autorisations nécessaires, c’est en mars 2021 que le premier trou a été creusé, le périmètre sécurité et les abris de chantier installés, les gros engins sont arrivés. Nous avons créé les fondations, tiré les câbles, réaménagé le site, notamment le parking », se souvient Didier Mosbeux, coordinateur technique au département Facilities Management chez NRB. Aujourd’hui, l’éolienne tourne : elle a produit son premier kilowatt fin janvier de cette année.

« Les pales de l'éolienne ont été livrées un vendredi à 3 heures du matin », ajoute Didier Mosbeux. « J'étais présent, j'y tenais. Mais le convoi exceptionnel mesurait 65 mètres de long et ne pouvait pas rejoindre le chantier ; bloqué par un talus dans un tournant, il ne lui manquait que quelques centimètres pour passer. Le temps d'organiser l'enlèvement des terres du talus, il était 6 h du matin, les collaborateurs qui arrivaient au travail prenaient des photos. L'ambiance était formidable. C'est un super souvenir ». Via le réseau social interne de NRB, Didier a tenu un journal de la construction de l'éolienne, qui a permis aux collaborateurs d'en suivre les étapes.



Aide à la transition énergétique

Si cette éolienne est la toute première du parc d’activités économiques des Hauts-Sarts, elle est aussi le premier fruit du partenariat public-privé (PPP) qui unit Luminus à la Sogepa (Société publique wallonne de Gestion et de Participations), la S.A. Demainvest. Cette société anonyme, détenue à 49 % par la Sogepa et à 51 % par Luminus, a pour vocation de financer le développement, la construction et l’exploitation de projets d’efficacité énergétique, d’approvisionnement électrique et de production d’énergie ainsi que de chaleur à destination des entreprises.

Philippe Buelen, président de la S.A. Demainvest souligne à cet égard que « cette éolienne alimentera via le réseau également en énergie verte trois entreprises structurantes du portefeuille de la Sogepa représentant 410 emplois à savoir Britte-Mustad, Icarus et Proxy Services SPRL, qui réaliseront ensemble 13.450.751 euros en valeur ajoutée. En un mot, à l’heure où le changement climatique est une réalité et où les entreprises ne disposent pas toujours des moyens financiers pour investir dans la transition énergétique, Demainvest leur propose un éventail de solutions pour les accompagner et garantir ainsi leur compétitivité. Luminus apporte l’expertise et les outils nécessaires à la mise en œuvre des différents projets et se charge des activités opérationnelles."