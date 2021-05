Jonathan, 25 ans, encourt une peine de trente mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège où il doit répondre de deux tentatives de meurtre, dont une commise sur un policier.

Dans la nuit du 18 juin 2017, il se trouvait à Visé en province de Liège lorsqu'il a foncé en voiture sur un homme avec qui il venait d’avoir une altercation puis sur un policier. Ce dernier s’est retrouvé coincé entre son combi et la voiture de Jonathan. "J’ai bien cru que j’allais mourir", explique le policier. "Je ne voyais plus mes jambes. Mes genoux sont entrés de plusieurs centimètres dans la carrosserie." Alors que le policier était encore coincé, l’automobiliste n’a rien fait pour le soulager. "Il restait dans sa voiture. Ce sont mes collègues qui l’ont sorti de l’habitacle pour me libérer. Ils lui ont passé les menottes puis l'un d'eux est monté dans le véhicule qui me tenait prisonnier. Il n’osait pas avancer la voiture trop rapidement de peur de ce que l'on allait découvrir."

Ce policier est un véritable miraculé. " J’étais sonné. Je suis retombé sur mes jambes. J’étais certain que ma colonne vertébrale était touchée et que je ne serais plus capable de marcher. Je me voyais en chaise roulante." Aussi incroyable que cela puisse paraitre, le policier ne présentait pas de blessures aussi graves que l’on aurait pu le craindre. "Je me suis rendu à l’hôpital et je n’avais pas de fractures. J’ai eu le genou touché, mais je marchais. C’est par la suite que les douleurs sont arrivées. Il m’a fallu 7 mois pour retravailler."

Le travail a été très long. " J’ai fait plus d’une centaine de séances de kiné. J’ai eu un gros stress post-traumatique. J’ai rompu avec ma copine. Je me sentais incompris. Je n'avais plus envie d'avoir de relation amoureuse. Retravailler a été particulièrement difficile. Je sursaute dès qu’une voiture fait une marche arrière ou que l’on claque une porte. Je continue à avoir des angoisses, notamment aux dates anniversaires des faits." Ce policier était assisté par Mes Alexandre Wilmotte et Audrey Lamy. Les avocats estiment que la tentative de meurtre ne fait aucun doute. Me Dominique André, à la défense, a plaidé la suspension du prononcé ou la peine de travail pour son client. La décision sera rendue dans le courant du mois de juin.