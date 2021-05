La maison de l’éclusier du quartier Basse-Meuse est menacée de destruction par un projet d’immeuble de cinq appartements de la société ProConcept. Une mobilisation citoyenne est en cours pour s’opposer à cette destruction et demander son classement comme "dernier vestige de la navigation d’autrefois", et "lieu de résistance à l’occupation en 14-18". L’enquête publique s’est clôturée ce lundi, avec 35 réclamations écrites.

Lors du conseil communal ce mardi soir, l’opposition Visons Demain a interpellé le collège quant à la sauvegarde du site. "Dans le cadre des efforts de développement du tourisme en Basse-Meuse en lien avec la voie d’eau, sa sauvegarde paraît primordiale si l’on veut conter le passé de la Via Mosana dans notre région et de la batellerie". Et d’y souhaiter la création du Centre culturel Saint Martin de Wallonie.

L’échevin de l’Urbanisme a répondu qu’il s’agissait de la mobilisation d’un riverain soutenu par quelques-uns "et non de toute une population". Par ailleurs, "il n’y a pas eu de demandes des gildes jusqu’ici pour créer quelque chose à cet endroit-là. C’est un bâtiment vieux, à l’abandon depuis dix ans, et architecturalement parlant, ce n’est pas l’Hôtel Horta".

Pas de pastille

Suite à la demande d'inscription sur la liste de sauvegarde, la ministre Valérie De Bue vient de répondre à la question orale de la députée wallonne Véronica Cremasco : "L’AWaP a établi que l’intérêt patrimonial de cette construction est relativement faible. Sa valeur historique est indéniable mais elle n’est pas supérieure à bien des lieux qui ont pu être le théâtre de la résistance durant la Guerre. Voilà pourquoi la maison éclusière de Visé est reprise à l’inventaire régional du patrimoine, mais sans l’apposition d’une pastille". compte tenu de ces éléments, "s’il est toujours regrettable de voir un témoin du passé en danger, l’ancienne maison éclusière de Visé ne répond pas aux conditions d’une inscription sur la liste de sauvegarde", conclut-elle.