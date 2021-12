Lors de sa séance du 23 novembre, le collège a accordé le permis à la SA Pro Concept en vue de la démolition de la Maison de l’Éclusier et de la construction d’un immeuble de 5 appartements, rue de l’Écluse, 1, comprenant un parking de 6 voitures et caves communes et privatives en sous-sol, et 5 places de parking extérieures en dalles gazon. Le projet prévoit également l’abattage de 12 sapins et l’aménagement d’abords végétalisés.

Lors du dernier conseil communal, le conseiller de l’opposition Visons Demain, opposé depuis le début à sa démolition, a interpellé la majorité : "Pourquoi le collège n’a-t-il pas tenu compte des arguments de la Région, des orientations du SDC et de l’opposition des citoyens ?"