Les deux villes interdiront les visites, malgré l'aurrorisation fédérales

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que la décision du gouvernement fédéral sur la possibilité pour un proche d’aller rendre visite à une personne pensionnaire dans une maison de repos ne fait pas l’unanimité. Comme cette décision gouvernementale n’était pas obligatoire, nombre de communes ont fait savoir que, sur leur territoire il n’en était pas question.

Ainsi, le Bourgmestre de Liège, Willy Demeyer a décidé de prendre toutes mesures utiles visant à interdire toutes les visites dans les lieux d’hébergement situés sur le territoire liégeois. Sur base de l’avis de la cellule de crise communale, Liège estime que la décision d’autoriser à nouveau des visites, même très limitées, dans les lieux d’hébergement, représente un risque très élevé de propagation du virus, tant pour les résidents que pour le personnel.

“Tant que le nombre de tests pour déterminer les personnes atteintes ou porteuses du virus ne sera pas suffisant, le risque encouru pour les personnes âgées, particulièrement à risques et pour le personnel, qui se dévoue jour et nuit pour préserver les résidents, est trop important”, estime Willy Demeyer.

Le Bourgmestre de Liège se dit bien conscient que cette décision est difficile pour les proches, qui sont séparés de leurs aînés depuis plusieurs semaines, mais l’objectif poursuivi, tant par l’autorité communale, que par les familles, qui se sont manifestées à de nombreuses reprises depuis hier soir, reste bel et bien de protéger les personnes âgées et le personnel encadrant.

La même décision a été prise à Seraing. En effet, le Bourgmestre sérésien, Francis Bekaert, en parfait accord avec les directions des différentes maisons de repos et de soins du territoire veut avant toute chose maintenir une protection maximale pour les résidents et le personnel soignant surtout que la situation est actuellement sous contrôle dans les différentes résidences et qu’elle est pratiquement en passe de s’améliorer.

Le Maïeur veut avant toute chose maintenir une protection maximale pour les résidents et le personnel soignant surtout que la situation est actuellement sous contrôle dans les différentes résidences et qu’elle est pratiquement en passe de s’améliorer.

Malgré cette prise de position importante, la Ville de Seraing n’exclut pas de revoir sa décision après une nouvelle évaluation de la situation et l’avis des directions des maisons de repos et de soins.

Elle envisage également de l’adapter en accordant un droit de visite, en accord avec la direction concernée, aux résidents qui seraient en fin de vie.