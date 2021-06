Politique Le pacte de majorité a été déposé ce mercredi matin…

Il semble que, enfin, les feux soient au vert pour la mise en place d’une majorité (légale) dans la commune de Grâce-Hollogne… avec Maurice Mottard comme bourgmestre mais sans échevin du clan de Manuel Donny, son meilleur ennemi.

Nous l’évoquions ce mardi en effet, le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon confirmait que la majorité actuellement mise en place, autour de Maurice Mottard, avec le MR et Ecolo, était illégale. En mars dernier en effet, Maurice Mottard avait recomposé une majorité en évinçant deux échevins PS, proches de Manuel Dony, pour les remplacer par une élue MR et un de ses fidèles. Mais la manœuvre (motion de méfiance individuelle) n’était visiblement pas conforme… que faire ? Maurice Mottard nous confiait attendre le feu vert wallon. Et déposait ce mercredi matin le nouveau pacte de majorité, validant le collège actuel autour de sa personne donc. Mais la manœuvre est-elle valide ou subira-t-elle une nouvelle fois un revers ?