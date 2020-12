, indiquent le bourgmestre Thierry Ancion et l'échevin des Sports Anthony Lo Bue dans un communiqué ce mardi.

"La piscine ayant cessé de fonctionner pendant un certain temps, il est impératif d’effectuer préalablement une série de contrôles, réglages, et autres opérations comme la mise à température, les tests liés à la qualité de l'eau, la relance du chauffage,… Et cela prend du temps".

Par ailleurs, "le gros entretien annuel (planifié de longue date) et des travaux de conformité électrique doivent être entrepris incessamment".

Afin d’organiser et d’exécuter ces différentes opérations, la piscine communale de Fléron restera donc fermée pendant le mois de décembre (un des mois de l’année où la fréquentation est la plus faible).

La priorité du collège communal et des gestionnaires de la piscine est ainsi "d’assurer, dans des conditions optimales, une sécurité et une hygiène sans faille". Lors de la reprise, "toutes les précautions seront ainsi assurées pour protéger les clients et le personnel".

La réouverture devrait avoir lieu dans la deuxième quinzaine de janvier ; elle sera conditionnée par la situation sanitaire et les protocoles qui seront en vigueur à ce moment. Et fera l’objet d’une nouvelle communication.