Quelques maisons plus loin, quartier de la Broucke, Thierry (49 ans) est, comme certains de ses voisins, dans les travaux. Fenêtres et portes, il arrache le plâtre et autres éléments de ce qu’il reste de sa cuisine. "Cela permet de gagner du temps pour sécher les murs, c’est la première chose à faire avant de vouloir reconstruire, et aérer un maximum."