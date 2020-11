Liège Les autorités évoquent des manifestants d’extrême gauche cherchant la provocation.

C’était dans l’air… ce mardi soir, Liège a connu sa (première ?) manifestation contre les mesures sanitaires en cours dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, "contre le couvre-feu", "pour des mesures sanitaires solidaires", notamment. Qui sont les manifestants ? Un collectif (150 personnes étaient présentes) qui en regroupe plusieurs et qui réclame la fin du couvre-feu donc, mesure jugée "inégalitaire, anxiogène et inadapté" et qui réclame aussi des "réponses sanitaires solidaires", à défaut de "mesures sécuritaires accentuant l’injustice sociale, l’isolement et la précarité".

Pour les autorités, la manifestation était essentiellement menée par des personnes issues "des milieux d’extrême gauche". Et si aucun débordement n’a été constaté, certains s’interrogent aujourd’hui sur l’absence (apparente) de répression à l’égard des manifestants. La gestion des autorités liégeoises fut, en fait… volontairement prudente.

Aucune arrestation n’a en effet été réalisée ce mardi soir, "mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas