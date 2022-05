Ils réclament des moyens, du temps... et disent non au pacte d'excellence !

ou encore... les punch-lines sur les calicots étaient légion, ce jeudi matin à la gare des Guillemins de Liège. Après Bruxelles et Mons, les syndicats et le monde de l'Enseignement se sont en effet donnés rendez-vous ce jeudi, sur le coup de 10 h, face à la gare Calatrava. Et sur la vaste esplanade, en quelques dizaines de minutes, ce sont plus de 10.000 enseignants et membres des syndicats qui se sont rassemblés, preuve que la détermination était grande.

"Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est interpeller tous les partis sur la situation de l'enseignement", nous confiait Jorre Dewitte, pour la CGSP-Enseignement, "car après avoir interpellé les ministres à Bruxelles, certaines écoles à Mons, nous voulions que tous les élus comprennent que cela les concernent".

Non au pacte d'excellence

La foule devait effectuer un passage par tous les sièges des partis (PS, MR, Les Engagés, Écolo et PTB) et un message clair leur était adressé : "Nous voulons plus de moyens pour les enseignants". Pour rencontrer les demandes sur le terrain doit-on comprendre, ce que, précisément, le pacte d'excellence ne fait pas, que du contraire. "Notre pincipale requête ne concerne pas une revalorisation salariale, même s'il n'y a pas eu d'augmentation depuis plus de 10 ans", poursuit Fabien Crutzen, permanent CSC Enseignemnt, "mais il faut une réelle revalorisation des conditions de travail".