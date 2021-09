Maria, 65 ans et Jean, 66 ans, ont écopé d’un an de prison, 51 000 euros d’amende, une confiscation par équivalent de 20 000 euros et pour lui, six mois de prison et 12 000 euros d’amende avec sursis pour avoir été des marchands de sommeil.

La société créée par Maria a été condamnée à 90 000 euros d’amende avec sursis et une confiscation par équivalent de 30 000 euros.

Le 19 août 2011, un homme s’est constitué partie civile. Le 1er août 2010, il a signé un contrat de bail pour un studio rue Louis Fraigneux, à Liège.

Le studio n’était pas habitable. Maria a déclaré être propriétaire des immeubles 11, 13 et 15 et avoir constitué une société Immostar.

Le 1er juin 2021, les enquêteurs ont rencontré les locataires qui émargeaient au CPAS ou se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire belge. Tous étaient dans des situations précaires. Maria demandait un loyer de départ et des montants supplémentaires lorsqu’elle devait réaliser des travaux.

Elle ne rédigeait pas de baux, la garantie locative était payée de la main à la main, elle ne faisait pas d’état des lieux d’entrée pour attribuer des dégâts aux locataires et ne pas restituer la caution.

Les policiers ont constaté une surpopulation dans les immeubles, une absence de chauffage, des souris mortes, des problèmes d’électricité et d’humidité. Maria a exercé de l’intimidation en se présentant avec des hommes de main pour réclamer les loyers.

Elle a harcelé les locataires et le CPAS pour connaître la date des paiements.

Elle a ensuite donné la gestion des biens à Jean. Le tribunal a ordonné la confiscation des immeubles.

Sarah Rasujew