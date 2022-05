Ce dimanche 12 juin 2022, l’association Entrevues lance la première édition de sa Marche Ardente, la Marche ADEPS 100% liégeoise.

Depuis le Clos du Sart, ancienne église désacralisée, l’évènement invitera les participants à une série de balades fléchées en plein cœur des Bois du Sart-Tilman.

Plusieurs parcours seront ainsi proposés : 5 kilomètres / 5 kilomètres PMR / 10 kilomètres / 15 kilomètres / 20 kilomètres.

Ces diffèrentes promenades, sans inscription préalable, permettront au plus grand nombre de découvrir (ou de redécouvrir) la beauté des paysages liégeois.

Un évènement local, familial et totalement gratuit.

Dans une volonté de mettre à l’honneur les producteurs locaux, de la petite restauration artisanale ainsi qu’une grande variété de bières liégeoises seront disponibles durant toute la durée de l’évènement. La totalité des bénéfices de ces ventes contribueront directement à la formation des chiens guides de l’association.

Un départ spécial



La Marche Ardente se veut ouvertement tournée vers le chien. Ainsi, dès 14h, un départ spécial aura lieu (sur le parcours 5 kilomètres PMR) en compagnie des membres de l’équipe d’Entrevues. L’occasion d’échanger directement avec les professionnels de l’ASBL ainsi que ses bénéficiaires quant à l’importance du chien guide dans le quotidien des personnes en situation de handicap visuel. Les chiens, qu’ils soient d’assistance ou de compagnie, sont évidemment conviés à participer aux différentes promenades proposées.

Rappelons qu'Entrevues est une association dont le but premier est de former des chiens guides et des personnes mal ou non-voyantes à l’utilisation de ces chiens.

Plus d'infos sur www.entrevues.be

INFOS PRATIQUES

• Marche entièrement gratuite et sans inscription

• Départs : De 07h00 à 18h00

• Adresse : Le Clos du Sart, rue du Sart-Tilman 341 – 4031 Liège

• Contact : info@entrevues.be

• Salle facilement accessible en bus

Ligne 48 – Arrêt Sart-Tilman Eglise