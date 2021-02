Suite au succès des éditions précédentes, le marché des producteurs locaux Court-Circuit est reconduit à partir de ce 15 avril 2021. Ce marché Court-Circuit aura lieu entre 14h30 et 18h30, non plus sur la place Xavier Neujean mais bien sûr la place Cathédrale, tous les jeudis du 15 avril au 14 octobre 2021. Un nombre maximal de 25 emplacements de 3 x 3 mètres sont prévus. Les producteurs locaux désireux de participer à ce marché sont invités à rentrer pour le 24 février 2021 à midi le formulaire de candidature dûment complété et signé.

Pour les nouveaux marchands, une brève présentation de leurs activités et de leurs produits est également attendue. Informations sur le site de la ville de Liège.