Alors que certains organisateurs y ont renoncé en raison des mesures sanitaires, le marché de Noël à Seraing aura lieu sur la place Merlot du 16 au 19 décembre. En plus des 18 chalets qui proposeront toutes ces choses que l’on aime boire et manger en période de fêtes et deux espaces forains, les visiteurs pourront aussi profiter de diverses animations qui rythmeront la place durant ces quatre jours. Citons La bande à Lolo pour l’inauguration le 16 décembre, DJ Giselle le vendredi, un spectacle pour enfants le samedi ou encore une messe de Noël en wallon le dimanche. Accès avec CST et masque.