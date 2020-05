Marc Bechet et Jean-Michel Crespin

Marc Bechet et Jean-Michel Crespin

Marc Bechet et Jean-Michel Crespin

Pour le plus grand soulagement des marchands ambulants les marchés pourront rouvrir dès lundi prochain. Mais, les choses sont claires, il faudra respecter les mesures de sécurité sanitaires et se limiter à 50 échoppes maximum. Un vrai problème pour le plus célèbre marché liégeois qu’est la Batte.

Ailleurs des solutions devront être trouvées au risque de renoncer à l’ouverture.

À Huy par exemple, en temps normal, le marché rassemble 68 commerçants.

À Waremme, ils sont 63 à se regrouper le vendredi dans le centre-ville. De choix vont donc être faits.

À Hannut, le premier marché aura lieu dès lundi. Là, pas de souci puisque, au printemps, ils sont moins de 50 à venir vendre leurs articles. Un sens de circulation sera toutefois établi pour éviter que les gens (que l’on espère masqués) se croisent.

À Visé, le marché qui se déroule chaque mercredi de 8 h à 13 h, rassemble traditionnellement plus de 70 marchands. Ici, un choix simple a été posé pour permettre une réouverture dans les "clous" : "nous donnons la priorité aux abonnés", explique Ernur Colak (PS) échevin du Commerce. Ceux-ci sont en effet au nombre de 43. "Il a été décidé de leur permettre de participer à la reprise du marché. À ceux-ci s’ajoutent 3 saisonniers qui vendent des produits de saisons". Grâce à cette réduction du nombre de marchands, l’écart sera respecté entre les échoppes et un sens de circulation sera suggéré par des barrières Nadar. Le port du masque sera de mise. Enfin des panneaux informatifs rappelleront les règles en vigueur et des agents seront sur place pour contrôler la situation.

À Verviers, le marché regroupe chaque samedi matin une centaine d’ambulants. La volonté est d’adapter la formule pour permettre la réouverture. Pour ce faire, "priorité sera donnée aux marchands abonnés Les échoppes participant directement à l’approvisionnement alimentaire de la population ainsi que celles présentant à la vente des produits horticoles seront autorisées à rouvrir dans leur intégralité. Les vendeurs de produits non alimentaires pourront quant à eux revenir en alternance par moitié, une semaine sur deux tout", a indiqué Antoine Lukoki (PS), échevin du Commerce.

À Seraing, les trois marchés seront accessibles, le mercredi matin, à Ougrée ; le vendredi matin sur l’esplanade de l’Avenir et le samedi matin, place Merlot.

À Chênée, le marché se déroulera bien dès ce mardi 19 mai. La Ville de Liège a décidé de privilégier les abonnés, au nombre de 35 et de tout mettre en place pour respecter les règles de distanciation, "sur un périmètre qui est malgré tout assez petit", commente Élisabeth Fraipont, échevine du Commerce.