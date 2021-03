Samedi, dans le courant de la journée, les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir à vingt-quatre reprises sur des interventions nécessaires à la suite du vent qui a sévi sur la région.

Les hommes du feu sont principalement intervenus à Nandrin, Modave, Clavier, Tinlot, Villers-le-Bouillet et Marchin pour des arbres qui se sont couchés sur les routes. Les appels à l’aide ont eu lieu durant toute la journée.

Les faits n’ont pas provoqué de blessés. Des équipes allant de deux à dix hommes ont été envoyées sur place. "Nous avons tronçonné et balisé les lieux", expliquent les pompiers. "Nous avons également eu des interventions à la suite de tuiles et d’ardoises qui se sont envolées." Les hommes du feu de la zone Hesbaye sont intervenus à quelques reprises pour le même type d'interventions. Plusieurs arbres se sont couchés sur les routes. Un toit et une corniche se sont envolés à Remicourt.