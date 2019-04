Une quinzaine de pompiers a dû travailler pendant plus de trois heures pour limiter les dégâts

Ce lundi, un feu de déchets verts s'est propagé à tout un grand talus situé à l'arrière d'une habitation à Marchin.

Il était 13 h 07 lorsque les hommes du feu de la zone Hemeco ont été avertis qu'un important incendie venait de se propager dans la rue du Fourneau à Marchin.

Une quinzaine de pompiers s'est rendue sur place et ont lutté pendant plus de trois heures pour limiter les dégâts. Deux citernes des pompiers de Huy, une autopompe de Huy et une citerne de Hamoir se sont rendues sur place. Au départ, le feu aurait été bouté à des déchets verts avant de se propager à tout le talus situé à l'arrière de l'habitation.

Un demi hectare de nature est parti en fumée. Il y avait énormément de vent et le feu se dirigeait vers le bois. Les pompiers ont utilisé quatre lances en action pour empêcher le feu de se propager.