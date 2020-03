Un homme âgé de 34 ans, originaire de Trooz, a été privé de liberté, ce samedi en cours de matinée. Vers 6h30 en effet, le trentenaire, alcoolisé, a décidé de se rendre au domicile de sa compagne, situé à Trooz. Ce dernier avait en effet eu vent d'une propable relation qu'entretenait sa femme. Jaloux, il n'a pas hésité à entrer dans le domicile et à frapper son amie. Surprise et affolée, celle-ci a pris la fuite, grimpant dans son véhicule. Le violent l'en a alors sortie... avant d'être calmé par un ami à lui qui était présent. La police, prévenue, a rapidement mis la main sur le trentenaire. Il a été privé de liberté et déféré au parquet où son dossier a été mis à l'instruction. L'homme a en effet déjà été condamné à quatre reprises pour des faits de violence conjugale.