Le mardi 17 septembre, vers 14 h, Marion Haan, une jeune fille âgée de 20 ans, a quitté son kot situé quai Godefroid Kurth à Liège. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Cette disparition est jugée inquiétante par les autorités, et cette inquiétude grandit d’heure en heure.

À la requête du Parquet de Liège et en collaboration avec Child focus, la police avait diffusé un avis de recherche mercredi. "Ce sont les parents de la jeune fille qui ont donné l’alerte, relate Damien Leboutte Procureur de Division, les recherches sont toujours activement en cours. Jeudi, des recherches ont ainsi été menées dans la Meuse, mais elles n’ont rien donné".

Marion Haan est de nationalité française, et est étudiante en troisième année de kinésithérapie à la Haute École de la Province de Liège. Elle mesure 1 m 60 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux mi-longs châtain clair et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, Marion Haan était vêtue d’un pantalon noir, d’une veste jaune à manches lignées et des baskets blanches de marque Nike. Étudiante depuis plusieurs années à Liège, elle venait de revenir de France peu de temps avant sa disparition afin de poursuivre son cursus.

Si vous avez vu Marion Haan ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300. ou via Child Focus au numéro 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. À l’heure d’écrire ces lignes, aucune piste n’a été écartée par les autorités.