L’assurance Ethias a introduit un appel à la suite de la décision rendue le 7 septembre dernier par le tribunal correctionnel de Liège à propos du drame de l’explosion de Liège.

Dans la nuit du 27 janvier 2010, une explosion a touché la maison au numéro 18 de la rue Léopold à Liège. Cette habitation et l’immeuble voisin se sont effondrés sur les habitants des lieux surpris dans leur sommeil. Quatorze personnes ont perdu la vie et d’autres ont été blessées.

Plus de dix ans après le drame, le tribunal correctionnel de Liège a condamné Mehmet, 62 ans, le propriétaire du numéro 18 à 14 mois de prison avec sursis d’une durée de 3 ans pour la moitié. L’agent technique et la responsable du Service de sécurité et de salubrité publique, de la ville de Liège, ont été acquittés tandis que l’intercommunale d’incendie de Liège et environs a bénéficié de la suspension du prononcé. Tous répondaient d’homicides involontaires par défaut de prévoyance et de précautions, mais aussi de coups et blessures involontaires.

Selon le tribunal, la fuite de gaz intervenue quelques jours avant le drame aurait dû convaincre le propriétaire "qu’il devait réaliser le contrôle sollicité pour éviter tout accident". Les magistrats ont en revanche estimé que l’agent de la ville et sa supérieure n’étaient pas responsables.

Après cette décision, certaines parties civiles étaient choquées de la légèreté des peines. Mais c’est l’assurance Ethias qui a fait appel. Les parties civiles ont suivi. Benoît Robert, le papa d’Alexis Robert, une des victimes, est choqué. "J’en ai marre de ce foutoir de mafieux liégeois", a-t-il tonné. La partie civile n’apprécie pas la date choisie. "Ce lundi était le dernier délai pour faire appel. Je trouve cela un peu indécent d’entamer cette procédure au tout dernier moment. Nous n’avions pas le choix en tant que parties civiles que de suivre cet appel. Ce sont tous des crabes dans le même panier", termine la partie civile.