Comme nous l'indiquions voici quelques jours, les dernières recommandations ayant suivi le Conseil national de sécurité n'entraînaient pas de changement majeur dans le centre-ville de Liège. En effet, en raison du risque toujours présent de contamination, pas question de lever le pied concernant les mesures prises même si, à Liège, le port du masque ne concerne que le piétonnier élargi (pas le Ravel).

"Après analyse de l’évolution des chiffres liés à la propagation du virus Covid-19 avec la Cellule de crise communale et le corps médical liégeois, le Bourgmestre Willy Demeyer a décidé de maintenir le port du masque obligatoire dans le périmètre défini par la Ville le 25 juillet dernier ainsi qu’aux arrêts de bus, dans les transports en commun et aux abords des écoles", a-t-on indiqué au cabinet du bourgmestre de Liège en rappelant via ce lien les rues concernées.

https://www.liege.be/fr/actualites/perimetre-et-liste-des-rues-ou-le-port-du-masque-est-obligatoire-a-liege

"Willy Demeyer insiste également pour que les citoyen.ne.s restent attentifs à respecter les gestes barrières particulièrement lors de leurs contacts sociaux avec les aînés et les personnes à risques. En effet, la situation épidémiologique actuelle ne permet pas d’imaginer un relâchement des mesures et montre que le nombre de personnes âgées (+70 ans) infectées et/ou hospitalisées augmente de manière régulière".

Si vous êtes en possession d’un smartphone, il est dès lors conseillé d’installer, l’application CORONALERT poursuit-on à la Ville, "afin d’aider à assurer le contact le suivi de contacts de manière sécurisée et totalement anonyme".

https://coronalert.be/fr/?fbclid=IwAR3RRPwnJRIbDSzJqpUtYjlTlRhlZHFgQDGSwpMwlyBKSERPOjWterTOMKw