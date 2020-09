On aurait pu s’attendre à un changement de taille lors du CNS de ce mercredi 23 septembre mais la constante hausse du nombre de contaminations au Covid-19 fait craindre une nouvelle vague et la prudence reste dès lors de mise… le monde politique l’a compris et l’heure n’est donc pas à la révolution.

Parmi les recommandations et règles en vigueur, le port du masque et surtout son utilité partout en rue divisent… Dans nos grandes villes toutefois, il ne faut pas s’attendre à de grandes révolutions, juste quelques adaptations…

À Liège, on confirme que vu les chiffres, il n’est pas question de lever l’obligation du port du masque dans le centre et le piétonnier. Peut-être un assouplissement à certaines heures…

À Verviers, rien ne change, vu les chiffres en hausse depuis quelques semaines nous précise-t-on.

À Herstal, le maintien du port du masque aux abords des écoles est une priorité mais le périmètre où le masque est obligatoire pourrait être revu à la baisse, légèrement, pas avant début octobre.

À Huy, le port du masque restera obligatoire dans le piétonnier et sur la Grand’Place. Et si cela bouge ailleurs, "ce sera à la marge", confirme le bourgmestre.

À Hannut, l’obligation est maintenue sur la Grand’Place mais est levée dans le centre et aux abords des écoles…

Dans de nombreuses villes, aucune position claire quant à un éventuel changement n’a été prise à ce stade…