Esneux La bourgmestre d’Esneux justifie sa décision… le Gouverneur la confirme.

Parmi les nouvelles recommandations dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, les communes doivent définir les endroits publics et privés qu’elles jugent très fréquentés et, le cas échéant, y imposer le port du masque… C’est ainsi que dans les grands centres urbains, le port du masque est rendu obligatoire (tout le piétonnier de Liège notamment). Mais depuis quelques jours, une décision prise par une commune semi-rurale fait quelque peu jaser : Esneux a en effet décidé de rendre le port du masque obligatoire sur toute la partie du Ravel située sur le territoire de la commune, et ce, pour tous les usagers, piétons ou cyclistes, de plus de 12 ans.

Très vite, certains joggeurs habitués du Ravel ont contesté cette décision jugée disproportionnée. Contrairement à la situation de Seraing, Waremme ou Chaudfontaine, le Gouverneur de la Province de Liège n’a pourtant pas "cassé la décision" ; car celle-ci est jugée "pertinente".

"En effet dans l’arrêté ministériel, il est bien précisé que les bourgmestres peuvent prendre des mesures complémentaires préventives plus restrictives", explique-t-on au cabinet du Gouverneur,