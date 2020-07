Le périmètre au sein duquel le port du masque devient obligatoire dès ce samedi 25 juillet est désormais connu à Liège. Comme nous le confiait ce jeudi le bourgmestre Willy Demeyer, c’est en effet tout l’hypercentre piétonnier qui est concerné mais également plusieurs rues fort fréquentées… une attention particulière doit également être portée aux lieux de fêtes comme le Carré, la place des Carmes, la place du Marché et rue Roture.

Concrètement, le port du masque sera obligatoire de la rue des Carmes à la place des Déportés soit dans tout l’hypercentre piétonnier mais également dans une série de rues comprenant de nombreux commerces et de nombreux piétons sur les trottoirs… soit les rues St-Gilles, St-Léonard, St-Séverin - Ste-Marguerite, Ste-Walburge, St-Nicolas, Grétry ainsi que la partie comprise entre les 2 ponts, Puits-en-Sock, Roture, du Moulin et du Marché. Cette zone représente 1 000 commerces et quelque 140 000m² de surfaces commerciales.

Dans le quartier de la gare, le port du masque est obligatoire sur l’Esplanade et dans les rues Paradis, Varin, des Guillemins, du Plan Incliné ; sans oublier place de l’Yser en Outremeuse, côté commerces (pas le parc ni la plaine de jeux).

Ce week-end, c’est une phase de communication qui doit débuter. À la Ville de Liège on annonce déjà la réalisation de panneaux spécifiques indiquant l’entrée dans la zone "masque obligatoire". "Ces panneaux seront bleus avec un lettrage blanc".

Patrouilles de police

De communication, il en sera aussi question, dans un premier temps, au niveau de la police qui annonce toutefois déjà des contrôles renforcés. Point de barrage filtrant mais "des patrouilles supplémentaires". Y compris dans le Carré dès ce samedi.

Vu le relâchement observé dans les zones festives, Willy Demeyer en appelle enfin à la responsabilité de tous, "pour respecter la distanciation et désormais le port du masque. Ces zones festives sont incluses dans le périmètre, le port du masque y est donc obligatoire de jour comme de nuit".

Pour rappel, un PV pour non-port du masque vous en coûtera 250 euros. À bon entendeur…