C’est le responsable du centre sportif visétois qui a contacté la police.

Mercredi, les policiers de la zone de la Basse-Meuse sont intervenus à 16h30 sur le terrain de foot synthétique du complexe sportif de Visé. Là, se déroulait un match de foot qui rassemblait au total près de 60 personnes, joueurs et spectateurs confondus. Parmi les individus présents à Visé mercredi, on compte Paul-José Mpoku (ex-joueur du Standard), Medhi Carcela (Standard) et Junior Edmilson (ex-joueur du Standard).

C’est le responsable du centre sportif qui a alerté les forces de l’ordre. Après avoir en vain, tenté de discuter avec ces jeunes pour qu’ils annulent la rencontre, l’homme a contacté la police de la Basse-Meuse. Par chance, une patrouille se trouvait à proximité de l’infrastructure sportive et est donc intervenue rapidement.

À l’arrivée des agents, plusieurs individus ont pris la fuite, mais les policiers ont identifié quelques personnes grâce entre autres, aux plaques d’immatriculation. Ils ont également reconnu des joueurs qui évoluent dans le milieu du foot professionnel. D’après la police, ce match a été organisé via les réseaux sociaux.

Finalement, les personnes identifiées mercredi devront payer une amende de 250 euros pour non-respect des consignes de sécurité. Le parquet de Liège a été avisé des faits. Jeudi, il a précisé qu’il n’y aurait dans un premier temps pas de poursuites, mais qu’une transaction serait bien envoyée aux personnes présentes ce jour-là.