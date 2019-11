Nous l'écrivions l'an dernier, "Yes2DayLand, petit festival devenu grand"... Avec l'annonce ce jeudi soir de la tête d'affiche de l'édition 2020, le festival aqualien confirme et continue sur sa lancée. Il décolle littéralement est-on même tenté d'écrire. Matt Pokora, célèbre chanteur français qui a sorti récemment son album "Pyramide" sera présent. Un énorme succès et une grande fierté du chanteur. Aywaille est donc une étape du Pyramide Tour, avec tout ce que cela implique, pour le plus grand plaisir des fans.

"On vous avait promis une affiche de tonnerre de feu ... accrochez-vous, ce n'est que le début !", ont commenté les organisateurs du festival, l'ASBL Kin porte le Porjet, "Habitué des gros shows, M. POKORA enflammera la plaine du Yes2DayLand le samedi 29 août à Aywaille avec... tenez-vous bien... le Pyramide Tour ! Plus qu'un concert, un vrai show... M. Pokora entouré de ses danseurs et musiciens vous fera voyager hors du temps avec le décor de scène et les jeux de lumières du Pyramide Tour".

En 2019, le festival a attiré 15.000 personnes sur la plaine de Remouchamps avec des noms comme Slimane, Léa Paci et Boulevard des Airs... ceux-ci avaient succédé à Sh'yM, Kid Noize et autres Mustii ou Henri PFR, entre autres. Nul doute que l'affluence, en 2020, sera au moins comparable.