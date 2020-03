Il n’avait que 11 ans, le petit Matthieu Daele, lorsque sa conscience politique fut éveillée… par le Mickey Magazine ! Une conscience déjà verte ; "À l’époque en effet, ils avaient fait un numéro spécial sur le sommet de Rio, en 1992", explique le député Ecolo que nous avons rencontré au Beaubourg, à deux pas de chez lui.

La suite, on la connaît. Matthieu Daele, député depuis 2009 (sans discontinuité), fait désormais partie de ceux qui comptent chez les verts en Wallonie, lui qui s’est aussi très rapidement engagé dans "sa" commune, Theux, où il a obtenu en octobre 2018 le meilleur score aux élections communales, dix-huit ans après sa première élection, sans toutefois devenir mayeur.

Écologie positive

Ce n’est pas grave, car Matthieu n’est pas un pessimiste… Son leitmotiv, c’est son combat politique et, surtout, ses valeurs. Plus que jamais, sa formation d’assistant social pèse sur son action, lui qui est affecté depuis dix ans à l’aide à la jeunesse.

"Je n’étais pas du tout destiné à être député. En 2009, je suis arrivé en soutien à Monika Dethier-Neumann. Dans l’arrondissement de Verviers, nous n’avions jamais obtenu deux sièges", se souvient-il, toujours étonné de son "sort". Mais les élections régionales pour Ecolo, ce sont les montagnes russes et, en 2009, les verts avaient réussi à "s’envoyer en l’air". Résultat : Matthieu Daele était envoyé à la Région. "Depuis, j’ai toujours été réélu. Et visiblement on considère que je fais du bon travail." C’est ce qui circule…

Car son travail, il y croit et s’y investit depuis toujours, lui qui fut l’un des fondateurs d’Ecolo J, "à une époque où le parti semblait se perdre et ne parlait plus bien à la jeunesse". L’aide à la jeunesse, son combat, encore aujourd’hui. "Ce dont je suis fier par exemple, c’est que le premier budget de ce gouvernement (NdlR : auquel participe Ecolo), a officialisé le refinancement des AMO, soit les services d’aide aux jeunes en milieu ouvert. Et comme je le dis toujours, si on ouvre une AMO on ferme une IPPJ".

Mais il le précise, la politique n’était pas sa destinée… Matthieu est, depuis toujours, mû par ses valeurs et il sait garder les pieds sur terre. "Si je fais de la politique et que je ne suis pas chez Greenpeace, c’est car je pense que c’est en fixant des règles que notre action est plus efficace", observe-t-il. Fixer des règles… et faire en sorte que l’on prenne conscience de leur pertinence : "Quand on se demande quelle planète on souhaite laisser à nos enfants, j’ai envie de dire quels enfants veut-on laisser à notre planète ?"

Attention, Matthieu n’est pas pour "l’interdit", bien au contraire. À l’instar de Véronica Cremasco, il prône l’écologie positive ou plutôt "l’écologie non contraignante". "Une écologie qui ne doit pas coûter aux citoyens. Est-ce normal que le fait de se rendre à Marseille en train soit plus cher qu’en avion ? Je ne pense pas." L’action politique d’Ecolo peut ici avoir du sens, assure-t-il encore.

Dans sa vie privée, l’homme reste cohérent, lui qui est tuteur de mineurs non accompagnés. Des valeurs d’entraide qu’il dit puiser dans son héritage, "à Theux, où j’ai fait mes études fondamentales et secondaires et, surtout, où j’ai été scout". Solidarité "et respect de la nature".

Theux qu’il ne reniera jamais, lui, le chef de file des Ecolos, qui se bat à chaque conseil pour une mobilité plus douce, plus verte, "pour un vrai Ravel et un renfort de la ligne ferroviaire 44". Theux, où il pratique aussi sa passion : la nage en eau froide. Il y a quelques jours, il revenait des championnats du monde en Écosse ou il n’a pas su faire mieux que l’an dernier… normal, avec son équipe, au relais 4 x 25 mètres, il avait décroché la médaille d’or ! Matthieu Daele, un homme décidément plein de ressources.

Marc Bechet