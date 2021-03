Le tribunal correctionnel de Liège a condamné les passeurs dans le volet liégeois, traite des êtres humains, de la course-poursuite lors de laquelle Mawda, 2 ans, a perdu la vie. La juge a estimé qu’elle pouvait connaitre des infractions qui étaient reprochées au prévenus qui ne sont pas les mêmes que celles traitées à Mons.

Jargew Del écope, en récidive légale, a écopé d’une peine complémentaire d'un an de prison et 208 000 euros d’amende ou 2 mois de prison. Il avait été condamné à 4 ans de prison le 12 février dernier devant le tribunal montois. Ahmed Rasol Dilman a été acquitté dans le dossier de Mons car les seuls témoignages qui l'impliquaient étaient des témoins anonymes. Dans le dossier de Liège, il est condamné sur base des témoignages anonymes, mais également celui d'une des migrantes qui se trouvait dans la camionnette. Il a écopé d'une peine de 5 ans de prison et 208 000 euros d'amende ou 2 mois de prison. Talib Dilman a écopé d'une peine de 3 ans de prison et une amende de 264 000 euros ou 2 mois avec sursis pour un tiers de la prison et la totalité de l'amende. Les trois prévenus qui faisaient défaut ont écopé de peines de 3 ans de prison et 208 000 euros ou 2 mois.

Pour rappel, dans la nuit du 17 mai 2018, une course-poursuite entre des passeurs qui transportaient des migrants et des policiers a coûté la vie à la petite Mawda, 2 ans. Une partie des faits a été jugée à Mons. Les camionnettes qui ont servi à transporter des migrants ont été achetées et transformées dans la région liégeoise.

Le tribunal correctionnel de Liège a été chargé de traiter la partie traffic des êtres humains. Les deux procédures ont donc évolué parallèlement. Le 12 février dernier, le tribunal correctionnel de Mons a prononcé des peines allant d’un an de prison avec sursis à 4 ans de prison ferme à l’encontre des prévenus. A Liège, le parquet fédéral a requis des peines de 3, 4 et 5 ans de prison à l'encontre des trois prévenus qui ont comparu détenus et des peines de 18 mois et 2 ans de prison à l'encontre des trois prévenus qui font défaut.