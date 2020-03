Les 122 autres ont fermé leur volet.

Ce mercredi matin à Médiacité, peu avant le confinement, c’était presque le désert. Du côté de la Dérivation, en tout cas. En effet, des 124 boutiques de la galerie, seuls le Delhaize et le Press Shop étaient ouverts. Et ils devraient en principe le rester jusqu'à nouvel ordre.

Dans le supermarché, il y avait bien entendu du monde mais la file n’était pas interminable comme c'était le cas dans de nombreux autres magasins du pays. "La sécurité était présente pour contrôler les entrées et les sorties mais il n’y a visiblement pas eu de tension, ni de mauvais comportement", explique Julien Huart, le directeur de la galerie.



Sur le coup de midi, toutes les accès de la galerie ont été fermés, hormis ceux de la rue Libotte et de la rue Grétry. "Des potelets sont placés après la librairie pour que les gens n’aillent pas plus loin. Une bonne partie du parking souterrain est également fermée. Les places (+/- 300) près du Delhaize restent accessibles."

Inutile donc d'espérer trouver votre prochaine paire de chaussures ou votre nouveau frigo à Médiacité!