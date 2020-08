Herstal Vers 6 heures du matin, certains riverains ont entendu deux déflagrations importantes.

Mercredi, peu après 6 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans une partie du poste à haute tension situé rue Malvoie a Herstal. Ce type de structure également appelé "sous-station" est le lieu où l’énergie haute tension est transformée en moyenne tension avant d’être distribuée sur le réseau. Le sinistre a donc causé une importante panne d’électricité qui a touché les communes de Herstal, Bassenge et Oupeye… 40 000 personnes étaient privées d’électricité.

Dans le courant de la matinée, l’électricité a été rétablie sur les différentes communes impactées via d’autres cabines situées à Alleur, Cheratte et Lixhe. Seul le parc industriel des Hauts Sarts était encore sans électricité mercredi en fin de matinée. S’agissant d’un site extrêmement énergivore, il n’était pas possible de le brancher sur une autre source d’alimentation. Le zoning industriel a finalement été à nouveau approvisionné en électricité vers 13 h 30.

D’après les informations recueillies sur place,