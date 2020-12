LIèGE "Lès Schtroumpfs èt lès bèrikes èmacralêyes", une BD en 2 000 exemplaires.

raditionnellement, en cette période de fêtes de fin d’année, la maison d’édition liégeoise Noir Dessin Production propose un ouvrage en wallon liégeois. Ainsi, après Tintin, le commissaire Maigret, Natacha, Pierre Tombal ou encore le Vieux Bleu, ce sont désormais les célèbres petits bonhommes bleus qui parlent cette langue régionale aux saveurs si particulières. Cette BD, intitulée "Lès Schtroumpfs èt lès bèrikes èmacralêyes", a été éditée à 2 000 exemplaires.

"Les Schtroumpfs et la machine à rêver" est le titre de l’album qui a été adapté en wallon. Une histoire qui a été inspirée de l’époque moderne puisque les Schtroumpfs vont découvrir une tablette et vont être littéralement fascinés par cet objet qui, grâce à des lunettes spéciales, va leur permettre de voir tout ce qu’ils aiment. Bien sûr, ce n’est autre qu’un piège tendu par l’associé de Gargamel qui, en créant chez eux une addiction, va les rendre capables de donner tout ce qu’on leur demande pour pouvoir continuer à utiliser cette tablette.

"C’est un peu le principe des jeux en ligne pour lesquels il faut payer si on veut continuer à jouer… Et donc, s’ils veulent continuer à voir tout ce dont ils rêvent, ils doivent fournir de l’or à l’associé de Gargamel. Même le Grand Schtroumpf se laisse prendre et va revoir un ancien amour de jeunesse…", raconte Miguel Diaz, l’un des dessinateurs actuels de l’équipe Peyo.