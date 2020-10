Trois conseils consultatifs communaux vont être mis en place à Seraing, l’un des femmes, un autre du bien-être animal et le troisième de la participation citoyenne. Les règlements en vue de leur fonctionnement ont été avalisés lundi soir au conseil communal.

"De manière générale, l’idée est de prendre en compte les préoccupations des citoyens et de les impliquer dans l’élaboration de nouveaux projets", précise Julie Geldof, l’échevine sérésienne en charge du Bien-être animal, de la Participation citoyenne et de l’Égalité homme-femme.

Ces conseils se composeront de citoyens, d’acteurs de terrain et de représentants d’associations, qu’elles soient installées sur Seraing ou qu’elles y développent des activités. En outre, le conseil de la participation citoyenne comprendra des représentants de comités de quartier. Ceux-ci étant manifestement en demande de pouvoir consolider les échanges non seulement avec la Ville mais aussi entre eux.

Jusqu’au 30 novembre

"La création de ces trois conseils consultatifs vise quatre objectifs : créer et stimuler des échanges, susciter la réflexion et proposer de nouveaux projets, sensibiliser ; informer et responsabiliser les citoyens et bien sûr, vu la fonction consultative, émettre des recommandations auprès des autorités communales", poursuit l’échevine.

Ces conseils se veulent mixtes, même celui dédié aux femmes. Aussi, la volonté est qu’ils comportent au maximum deux tiers des membres d’un même sexe. En fonction des candidatures qui seront introduites, entre 10 et 20 personnes les composeront.

Toute personne qui souhaiterait intégrer l’un de ces conseils pourra se manifester jusqu’au 30 novembre.