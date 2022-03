Ce samedi soir, plusieurs chevaux sont décédés à la suite d’un incendie qui s’est déclenché dans une écurie située rue Chaussée à Merdorp dans la commune de Hannut.

Il était près de 20 heures lorsque les pompiers de la zone Hesbaye ont été appelés à intervenir. Pour une raison qui reste à déterminer, un important feu s’est déclaré et plusieurs chevaux sont décédés à la suite des faits. Les pompiers de Hannut se sont rendus sur place avec une autopompe et un véhicule officier. Les pompiers de Waremme étaient sur les lieux avec une autopompe. Les hommes du feu ont ensuite reçu le renfort d’une citerne de leurs collègues d’Eghezée. À la fin de l’intervention, ils ont constaté une baisse de pression de l’eau, mais cela n’a pas entravé leur travail et n’a pas impacté les maisons environnantes. Les pompiers sont restés sur place jusqu’à environ une heure trente du matin. Les dégâts sont importants. Les secours ne se sont pas prononcés sur les causes de l’incendie.