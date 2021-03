Dès ce vendredi et jusqu'au 4 avril prochain, Messieurs Delmotte s’installe à la Design Station avec une exposition teintée de couleurs pop, de burlesque et de critiques ouvertes incidentes, voire accidentelles : "All You Can Eat".

Il s'agit-là d'une initiative de la Province de Liège dans le cadre de l’exposition Warhol, The American Dream Factory, présentée à La Boverie. En effet, la Province de Liège ne pouvait que répondre favorablement à l’invitation de la Ville de Liège lancée aux opérateurs culturels afin de s’inscrire dans une dynamique collective autour de cette exposition majeure.

Répondant à sa manière à l’héritage d’Andy Warhol, proche également de la démarche artistique de Marcel Broodthaers, l'artiste contemporain et atypique qu'est Messieurs Delmotte s’est imposé comme une évidence pour le service Culture de la Province qui a choisi de mettre en valeur son travail.

En effet, tout comme l’icône américaine du Pop Art, Messieurs Delmotte, artiste au talent protéiforme, s’exprime et joue avec la multiplicité des supports. Puisant son inspiration dans la culture populaire, il déjoue la banalité du quotidien

et questionne allègrement les notions d’égo, de célébrité et d’icône, tout comme il interroge l’objet d’art… jusqu’à en devenir un !

Liégeois d’origine, il est représenté depuis 2019 dans la Collection artistique de la Province de Liège et l’oeuvre acquise est à (re)découvrir au sein de cette exposition : une suite de séquences vidéographiques regroupées sous le titre Neither "in", neither "Off". In between Venice & Biennale, dans lesquelles l’artiste se met en scène dans des situations plus absurdes et inattendues les unes que les autres, où il s’amuse à déconstruire les mécanismes de conditionnement social qui nous caractérisent. Parce que si ces "prestations", comme il préfère les dénommer, semblent tout simplement comiques et légères, elles n’en demeurent pas moins − à l’instar du reste de sa foisonnante production − une critique ouverte, toutefois poétique, de la société et des réalités du quotidien.

Présentée à la Design Station, pôle créatif et économique faisant à sa manière écho à la Factory d’Andy Warhol, cette exposition dévoile, à travers de nombreuses créations originales produites pour l’occasion (dessins, photographies, sculptures, installations, vidéos), la surprenante démarche artistique et plastique de Messieurs Delmotte. Une invitation de la Province de Liège à se laisser prendre au jeu et à goûter à toutes ces propositions et pourquoi pas

rencontrer l’artiste ? Messieurs Delmotte sera présent les vendredi 5 et samedi 6 mars ainsi que les samedi 3 et dimanche 4 avril. D’autres dates seront prévues.

Infos pratiques:

Du 5 mars au 4 avril.