Ce week-end, à Liège, on ne parlait à nouveau que d’une seule chose : les inondations. Placée en alerte orange, la province de Liège pouvait à nouveau être victime d’importantes crues. C’est ce que l’on craignait en écoutant les prévisions météorologiques.

Les fortes pluies de samedi après-midi faisaient d’ailleurs peur à un bon nombre de personnes, principalement dans les zones déjà sinistrées la semaine dernière, où les avaloirs et autres installations sont hors service. Vendredi soir déjà, le gouverneur Hervé Jamar (avec les communes du bassin de la Vesdre) avait alerté la population en invitant toute personne résidant en zone sinistrée à résider ailleurs entre samedi 11 heures et dimanche 13 heures. Il conseillait également de “monter tous les objets de valeur à l’étage” et de “mettre en sécurité (sur les hauteurs) les véhicules stationnés sur la voirie.”

Au niveau des barrages, toutes les précautions nécessaires étaient également prises.

Finalement, lorsque la pluie se calmait durant la soirée de samedi, tout le monde poussait un “ouf” de soulagement. Liège venait d’éviter un nouveau scénario-catastrophe, alors que plusieurs villes de la province de Namur étaient fortement touchées.

La journée de dimanche était elle aussi très calme, avec quelques rayons de soleil par moments, à certains endroits.