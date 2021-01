On en sait un peu plus dans le dossier concernant l'assassinat d’Ahlam Younan cette Liégeoise de 28 ans, retrouvée sans vie, dimanche dernier, à son domicile de la rue de la Cathédrale. La jeune femme avait été ligotée et couchée sur son lit avant d’être abattue d’une balle en pleine tête. L’arme du crime a été retrouvée à côté d’elle. Aucune interpellation n’a encore eu lieu et ce, même si les enquêteurs travaillent sur plusieurs pistes.

L’une de celles-ci a trait au crime d’honneur, œuvre d’une personne qui ne supportait pas la manière de vivre d’Ahlam. Rappelons que la jeune femme d’origine syrienne est arrivée en Belgique voici 6 ans et entendait vivre à l’européenne. Elle travaillait comme serveuse dans un café du centre-ville et avait été employée dans une boîte de nuit.

Depuis plus de deux mois, elle hébergeait un de ses frères qui, depuis la découverte du corps sans vie d'Alham est... introuvable. Ce frère ne supportait pas la manière de vivre d'Alham, pas plus que celui de son autre soeur Fadia.

“Il avait menacé ma sœur juste avant ce qui s’est passé", a expliqué cette dernières aux enquêteurs. "Je ne pensais pas que c’était à ce point-là. mais à ses yeux, nous étions des putes”.

Suite à la disparition du frère, la police belge a lancé un mandat d'arrêt européen à son encontre..