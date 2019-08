Père et mère nient les faits. Pourtant l'un des deux a bien porter le coup de couteau mortel...

Jeudi en début de soirée, le juge d’instruction liégeois, Mme Viviane Joliet a placé sous mandat d’arrêt Mohammed (66 ans) et Fatima (55 ans), les parents du jeune Bilal (19 ans). Le jeune homme a perdu la vie, mercredi, après avoir reçu un coup de couteau porté en plein thorax.

Pour rappel, mercredi en début d’après-midi, police et services de secours ont été appelés, rue Jean Riga, dans le quartier Sainte-Walburge, à Liège. Bilal, un jeune homme venait de s’effondrer sur la voie publique après avoir été frappé d’un ou plusieurs coups de couteau. À l’arrivée des secours, il était trop tard, la victime n’ayant pu être sauvée.

Les policiers ont immédiatement commencé leur enquête. Il s’est ainsi que Bilal avait été impliqué dans une dispute qui a eu lieu dans une maison toute proche. Blessé, il est sorti de l’habitation avant de tomber au sol.

Selon les premières constatations, le malheureux avait reçu un coup de couteau en plein thorax avant de quitter la maison et de s’effondrer sur la voie publique. Une passante l’avait secouru et avait prévenu les services de secours.

À l’arrivée des forces de l’ordre, la maman de Bilal était à ses côtés, le papa étant dans la maison. Mais, paradoxalement, le couteau de l’agression n’a pas été retrouvé ni sur la rue, ni dans l’habitation. Quelqu’un l’a donc fait disparaître…

Du coup, les parents ont été privés de liberté pour audition. Les autres enfants, présents dans l’habitation, en état de choc, n’ont pu être entendus.

Interrogés par la police, Mohammed et Fatima ont nié avoir porté le coup de couteau mortel, expliquant en outre qu’ils ne savaient pas ce qui s’était passé au moment du drame. Des dénégations qu’ils ont répétées devant le juge d’instruction. Dans ces conditions, la magistrate a placé les deux parents sous mandat d’arrêt, le temps d’y voir plus clair sur la responsabilité des deux adultes en ce qui concerne le coup de couteau et la disparition de l’arme blanche.