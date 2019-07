Un peu moins de 48 heures après sa privation de liberté, Laurent, un Neupréen de 33 ans a recouvré la liberté. L’homme avait été interpellé et arrêté pour audition après la découverte du corps sans vie de sa compagne au domicile conjugal. Mais à l’issue de sa longue audition, Laurent a été mis hors de cause. Il n’a même pas comparu devant le juge d’instruction chargé du dossier.

Pour rappel, mercredi vers 22 heures, en rentrant chez lui, Laurent a découvert le corps de sa compagne, Karine, une dame âgée de 56 ans et domiciliée à Esneux. La malheureuse se trouvait dans le hall d’entrée de la maison, situé au 25 de la rue des Bouvreuils.

Rapidement sur place, les secours n’ont rien pu faire pour sauver Karine. Elle gisait sans vie, entourée d’une impressionnante mare de sang. Au vu des circonstances, la police locale de Seraing a été appelée sur place pour dresser les premiers constats. Comme l’origine criminelle de la mort de la quinquagénaire ne faisait aucun doute, le parquet de Liège a été prévenu, tout comme le juge d’instruction de garde. Un médecin légiste s’est également rendu sur les lieux et a pu constater que Karine avait été frappée à de multiples reprises à l’aide d’un objet contondant.

On a d’ailleurs retrouvé une batte de baseball sur les lieux. Elle portait des traces de sang.

Hébété et maculé de Sang, Laurent a vite été considéré comme suspect. Il avait donc été privé de liberté. L’homme a nié être l’auteur de cette terrible agression et a d’ailleurs pu démontrer sa bonne foi. Ainsi, d’après les premiers éléments de l’enquête, la mort de Karine est survenue vers 21 heures. À ce moment, selon plusieurs témoignages, Laurent était chez des amis pour ne revenir chez lui qu’une heure plus tard.

L’enquête se poursuit donc pour trouver la personne qui a ôté la vie à Karine.