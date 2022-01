Plus grande salle d'escalade d'Europe à la basilique de Cointe : l'évêque de Liège heureux de cette "ouverture" Liège Marc Bechet © D.R.

Contrairement aux projets immobiliers retenus lors d’une première sélection, pour la basilique de Cointe, celui de salle d’escalade et de centre de loisirs réjouit particulièrement Monseigneur Jean-Pierre Delville. Clairement en effet, l’évêque de Liège y voit un symbole d’ouverture particulièrement pertinent… "C’est en effet cet aspect social qui nous a séduits", explique Jean-Pierre Delville, "de rencontre avec un public jeune et dynamique, qui peut être à la fois international vu la portée du projet mais aussi local". Tant le Diocèse que la Fondation basilique de la Paix insistaient sur le lien avec le quartier… dans ce projet, le respect des lieux est aussi présent que ce lien insiste l’évêque. "Dans la basilique tout sera maintenu, la sacristie et la crypte qui conserveront leur usage catholique, avec une entrée séparée. Les œuvres d’art seront aussi préservées… mais le fait d’ouvrir le site permettra des synergies positives, avec le monument Interalliés notamment".