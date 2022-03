Le Liégeois Michaël Gillon, astronome et astrophysicien maître des recherches FNRS à l’ULiège, a reçu ce mercredi le prix du "Wallon de l’année 2021", organisé par l’Institut Destrée.

Le jury a salué sa conception des réseaux de télescopes robotiques ainsi que sa découverte d’un nouveau système planétaire. En fait, jusqu’en 1995, les étoiles étaient vues comme des objets isolés. Les avancées technologiques ont permis d’établir avec certitude la présence (quasi) systématique de planètes autour des étoiles. C’est sur base de ces découvertes que Michaël Gillon a mis au point deux réseaux de télescopes robotiques, TRAPPIST et SPECULOOS, lui permettant d’observer de plus près ces exoplanètes.

L’une de ses principales contributions porte sur la découverte et l’observation détaillée du système TRAPPIST-1 composé de sept exoplanètes en orbite autour d’une étoile ultrafroide et similaires à la Terre en taille et en masse.

Cette découverte sans précédent renforce l’hypothèse qu’il pourrait y avoir de la vie autour d’une autre étoile que le soleil. Le caractère révolutionnaire de sa découverte a été reconnu à l’unanimité par la communauté scientifique, dont la Nasa, inspirant des milliards de personnes dans le monde.