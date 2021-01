Michaël Nicolaï, 44 ans, est avec son pote Kaer, un des chanteurs de l’ancien groupe de rap Starfla m . Il est aussi un des créateurs de l’ASBL Spray Can Arts qui a pour but de mettre en avant les arts urbains.

"Notre association fait la promotion des arts urbains au sens large, comme par exemple le hip-hop, les musiques électroniques, mais aussi les arts plastiques", indique le directeur artistique et coordinateur.

En tant que Liégeois, vous voyez sans doute chaque jour une œuvre monumentale réalisée grâce à Spray Can Arts. En effet, si vous êtes coincés dans les embouteillages en passant vers la Médiacité, vos yeux ne peuvent être qu’attirés par le magnifique "homme couché" sur les immeubles.

"Il s’agit d’une fresque réalisée en 2019 par l’artiste Sozyone Gonzalez, un ami. Elle fait 1 200 m2. C’est une des plus grandes fresques de Belgique. L’homme de la Meuse, c’est un gars qui prend du bon temps au bord de l’eau. Tout le monde peut se l’approprier."

Opération Paliss’art

Mais Spray Can Arts c’est aussi un lieu offert aux artistes pour s’exprimer. "Nous animons la Centrale des arts urbains qui est un lieu de création qui rassemble des ateliers de production pour artistes, une salle de concert, des studios de répétition, une galerie d’art et un studio d’enregistrement."

La Centrale a été inaugurée en 2014. "Nous avons une reconnaissance en culture urbaine et arts plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous bénéficions de subsides et nous finançons notre ASBL par les activités que nous organisons à la Centrale, mais aussi par des ventes dans la galerie d’art."

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la Covid n’a pas que des répercussions négatives. Le tout est de se réinventer. "Pour le moment, nous avons plusieurs postes d’activités. Certains sont complètement à l’arrêt mais d’autres fonctionnent. Les gens sont fort en demande de street art. Les artistes travaillent puis les gens peuvent découvrir leurs œuvres."

L’ASBL Spray Can Arts est à l’initiative de plusieurs projets en collaboration avec la Ville de Liège, notamment l’opération Paliss’art. "Le plan des œuvres est disponible sur le site internet de la Ville de Liège. L’opération a pour but d’inscrire la création artistique contemporaine au cœur de la ville en introduisant dans le paysage urbain la peinture murale et les arts graphiques. En collaboration avec Soke, j’ai réalisé une fresque pour présenter l’exposition ‘Warhol’ qui est présentée à la Boverie".

Deux autres fresques viennent également d’être réalisées grâce à l’ASBL. "En partenariat avec la Triennale d’art public de Liège, une artiste belge, Adèle Renault, a dessiné un pigeon monumental rue de l’Étuve. Blanbec a réalisé la fresque Hermes rue Saint-Martin-en-Île. Elle remet la mythologie au goût du jour et en rapport avec la Cité ardente. Vous pouvez la découvrir sur le site artpublic.be. Les textes écrits par Pierre Henrion sont vraiment chouettes."

Une bonne année

"Nous développons la Centrale Son et son pôle musical. Nous voulons développer un outil de professionnalisation avec la province. Nous voulons donner un outil à des groupes qui sont en train de passer professionnels. Kaer a obtenu un diplôme en coaching scénique. Le but est d’aider les artistes à gérer le développement de leur image, leur marketing, la négociation des contrats des artistes de demain."

L’homme est plein d’espoir pour la création artistique des années à venir. "L’année prochaine va être une bonne année. Avec le confinement beaucoup d’artistes se sont mis en production. Ce qui va sortir sera assez fort artistiquement. Du côté des fresques, nous voulons créer un festival en partenariat avec la Ville de Liège. Nous souhaitons un moment fort et festif."

Infos : http://spraycanartsasbl.be.