C’est un épouvantable drame qui s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi, rue Commandant Naessens à Villers-l’Évêque (Awans). Michel Mourad, 45 ans, a assassiné son épouse Candice Harray (45 ans) et Julien et Lucas, leurs deux enfants âgés de 15 et 12 ans, avant de se donner la mort dans des circonstances particulièrement violentes.

Ce lundi matin, c’est la police qui a été appelée sur les lieux par des proches de l’auteur, inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles. L’homme, kinésithérapeute comme son épouse, ne s’était en effet pas présenté à son travail.

Sur place, les policiers ont découvert l’impensable… Les corps sans vie de Candice et des deux enfants étaient dans leurs chambres respectives. Michel aurait d’abord tué son épouse, à l’aide d’une hache, avant de s’en prendre à ses deux enfants dans leur sommeil, en utilisant un couteau. "C’est le scénario probable", confirmait ce lundi après-midi Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège qui est descendu sur place tout comme un médecin légiste et le laboratoire. "Il serait ensuite donné la mort", poursuit la porte-parole, "le corps de l’auteur a quant à lui été retrouvé dans la cave". Il aurait utilisé une disqueuse pour mettre fin à ses jours…

Dans le voisinage, c’est la stupéfaction tant le couple était discret et apprécié. "Des gens avec lesquels nous avions de bonnes relations", "sans histoire, très sympas", expliquent ces voisines.

Une lettre

Avant de commettre les faits, Michel a toutefois rédigé une lettre… On y comprend qu’il ne supportait pas la séparation. C’est Candice qui aurait quitté Michel il y a plusieurs semaines… Selon le parquet de Liège toujours, le couple était en effet en pleine séparation même si Michel et Candice vivaient toujours sous le même toit. "Le mot laissé par l’auteur confirme qu’il vivait mal la situation", indique encore Catherine Collignon.

Selon les premiers constats de l’enquête toujours, c’est entre 23 h et 2 h du matin que les faits ont été commis. Sur place, des médicaments retrouvés laissent aussi penser que Michel avait prémédité son geste. Il aurait ainsi préalablement endormi ses enfants avant de les tuer.

Pas d’action publique

Une enquête est aujourd’hui ouverte par le parquet de Liège mais, comme le précisait toutefois déjà la porte-parole, "l’action publique sera éteinte puisque l’auteur s’est donné la mort". Néanmoins, il s’agit de déterminer les circonstances exactes de ce drame familial.

On sait que Michel Mourad ne gérait pas bien la situation familiale et que les tensions étaient importantes ces derniers mois. Il était toutefois absolument inconnu de la justice.

La famille résidait dans ce quartier aisé de la commune d’Awans depuis 2015…