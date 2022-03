Pour la 4e année consécutive, l’ASBL 1 000 kits pour sans-abri organise sa vaste opération de solidarité… 1 000 kits pour sans-abri.

Lancée en 2018 par Sagedis, société liégeoise spécialisée en vêtements de travail, la décision a été prise de passer en ASBL après l’énorme élan de solidarité rencontré lors des premières éditions et le retour très positif des associations.

La 1re année, les bénévoles avaient fourni 500 kits avec le soutien de particuliers et d’entreprises. La 2e année, ils ont livré 1 000 kits et la 3e année 2 000 kits !

Chaque kit contient : 1 jean, 1 paire de chaussettes thermiques, 1 cache-cou polaire, une paire de gants d’hiver, un bonnet, un t-shirt, un boxer. Le tout à l’état neuf !

Huit associations

"Nous savons que la période n’est agréable pour personne. Il y a en ce moment de plus en plus de personnes en situation d’extrême précarit é" , explique-t-on à l’ASBL.

"De plus en plus de jeunes et de femmes se retrouvent à la rue. Nous recevons, après 3 ans, des demandes d’autres associations faisant également appel à nous afin de savoir comment nous pouvons également leur venir en aide. Nous avons pu nous rendre compte ces 3 dernières années de la fourmilière gigantesque qui s’active au travers d’actions citoyennes ou d’associations venant en aide aux personnes les plus précarisées."

Ils aideront cette année au minimum huit associations à Liège et à Bruxelles : Les sentinelles de la nuit, Solidarité grands froids, Sortir du bois, Thermos, Les Lucioles, Cœur SDF, Odyssée, Benoît&Michel, Un toit pour la nuit…

Pour soutenir ce projet, vous pouvez verser le montant de votre choix sur le compte BE28 3632 1559 0220.